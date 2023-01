Impactante video de agresión a médico dentro de un hospital por parte de hombre enfurecido

Como se evidencia en las imágenes, en un principio no fue posible neutralizar al sujeto que, con fuerza desmedida, lesionó a tres enfermeras que estaban en el lugar.

Un hecho de intolerancia se presentó en el hospital Tomás Uribe Uribe de Tuluá, Valle del Cauca, cuando un hombre enfurecido golpeó brutalmente a un médico, a quien habría acusado de una supuesta agresión a su esposa.

El acalorado momento quedó grabado por cámaras de seguridad del lugar, donde se evidencia la desmedida fuerza del atacante, a quien varias enfermeras y empleados del hospital intentan neutralizar, intentos que resultaron fallidos.

Video registró el momento en que un motociclista agredió con ladrillo a un agente de tránsito Según el relato de la víctima, el médico Juan Carlos Ramírez, esta persona llegó buscándolo con nombre propio. Al encontrarlo, lo increpa sobre una supuesta agresión en contra de su esposa y procede a golpearlo con puños y patadas.

“Este señor me aborda y me pregunta que si yo había atendido a su esposa, le respondo que sí y me dice que yo le había pegado, le digo que no, que la había atendido sin ningún problema. Me empezó a pegar hasta que me dejó inconsciente. Dicen que el señor fue boxeador”, señala.

Por las lesiones recibidas, al profesional de la salud se le tuvo que realizar un tac. Por fortuna, el resultado arrojó que solo fueron traumas leves a la altura del cráneo y la nariz, pues los golpes no comprometieron el cerebro.

“Debería tener vetadas las manos, tenía mucha fuerza, lo hizo con sevicia. Yo con la esposa no tuve ningún problema. Este señor me quería matar”, añade.

A mordiscos habría sido atacado guarda de tránsito que estaba inmovilizando un vehículo Ocurrido el hecho, y tras la intervención de varias personas que intentaron neutralizarlo, tres enfermeras resultaron heridas.

Posterior a la agresión, afirma el médico, él y otras siete personas presentaron la denuncia ante la URI de Tuluá. Pero, pese a ello, el hombre fue dejado el libertad, al parecer, porque el tiempo de incapacidad del afectado no supera los 30 días.

Por su parte, la Policía señaló que ya tienen conocimiento del caso y ordenó la constante inspección durante la mañana, tarde y noche, de todos los centros asistenciales de Tuluá, con el fin de brindarles seguridad tanto al equipo médico como a los pacientes.

A puños y patadas acabaron enfrentados agentes y ciudadanos durante procedimiento contra motos “Este sujeto es capturado tras el llamado del centro asistencial. Nosotros como Policía tomamos medidas de control para que las patrullas hagan constante registro de los hospitales, pues algunos cuentan con seguridad privada y otros no, este no la tenía”, señaló el coronel Guillermo Carreño, comandante de la Policía de Tuluá.

El oficial añadió, además, que es el fiscal y el juez del caso quienes decidirán si emiten una nueva orden de captura contra el implicado, pues el proceso continúa tras las denuncias interpuestas por los afectados.

Por su parte, el médico Juan Carlos Ramírez, principal afectado y quien se encuentra con algunos trastornos de estrés producto de este episodio, asegura que perdona al agresor, pero sostuvo que debe responder ante las autoridades por lo sucedido.

Además, exige una reparación tanto psicológica como económica por los daños ocasionados.