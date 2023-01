Impactante video de momento en que árbol cae sobre motociclista y este pierde la vida

El lamentable hecho se presentó mientras la joven víctima se encontraba esperando el cambio de semáforo ubicado en el sur de Cali.

“La velocidad del viento cambió abruptamente a las 2:00 p. m. y alcanzó a tener una velocidad de 7.6 metros por segundo, cuando se dio ese pico fue cuando el árbol se desplomó”, explicó Claudia María Buitrago, directora del Dagma de Cali.

Según los expertos, el árbol fue sembrado metros más adelante de donde indicaba la línea que había sido asignado, lo que no permitió que sus raíces se desarrollaran y pudiera caer fácilmente. Comerciantes del sector aseguran que esta tragedia se veía venir.

“Si no hubiese pasado esa tragedia nunca se hubiese acordado de que ese árbol había que hacerle seguimiento, un monitoreo como está escrito en la plaqueta que tiene el árbol puesta por el mismo Dagma”, señaló Francisco Hernández, comerciante del lugar.

En el sitio falleció el joven Jhon Sebastián Ortega, de aproximadamente 18 años, a quien el eucalipto le cayó encima en la tarde del pasado lunes 28 de enero de 2019 y a la altura de la avenida Roosevelt con carrera 36.

“Hemos reportado al Dagma, hemos dicho que vengan a hacer mantenimiento, ya que las ramas pueden causar un accidente mayor, pero hasta el momento no han venido”, manifestó María del Mar Carmona, habitante de Cali.

Según el reporte de las autoridades, cuatro árboles se han caído en diferentes lugares de la ciudad durante los últimos días.