Impactante video de tres sujetos que llegaron en moto y, a mano armada, asaltaron casa de apuestas

Los delincuentes fueron espantados tras reacción que tuvo personal de seguridad del centro comercial donde está ubicado el negocio afectado.

Los tres delincuentes llegan cada uno en una motocicleta. Portando los cascos, ingresan a un centro comercial del oriente de Palmira, intimidan a una trabajadora de la casa de apuestas y le roban poco más de dos millones de pesos.

“Uno de ellos me dice que me quedé callado. Entonces, se manda la mano al cinto y me muestra el arma, me la saca. La reacción mía fue resguardarme y tirarme a la vuelta, salgo por otro lado, les empiezo a volear y ellos, en la primera detonación, salen de estampida”, dijo un testigo.

El administrador del centro comercial, Guillermo López, asegura que la inseguridad en la zona es latente.

“Se está presentando mucho hurto. Ya la gente por acá se está quejando de que no puede salir tranquila porque le hurtan sus celulares, sus pertenencias”, sostuvo.



