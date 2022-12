Implosión fallida: chimenea térmica más alta de Colombia, ubicada en Yumbo, no quiso caerse

Su demolición se iba a llevar a cabo en la mañana de este domingo luego de 60 años de haber sido construida. El procedimiento debió ser reprogramado. ¿Qué pasó?

A las 10:00 de la mañana, todo estaba listo para la implosión de la chimenea térmica de Anchicayá. Sin embargo, luego de 3 detonaciones, la torre no se derribó.

“Debería haber estado una máquina de bomberos, pero por la magnitud el procedimiento que se iba a realizar, consideramos apropiado el disponer de una ambulancia y un vehículo de transporte de pacientes en caso de una eventualidad”, afirmó Miguel Ángel Perdomo, director de Gestión del Riesgo de Yumbo.

Organismos de socorro de Yumbo aseguraron que no tenían conocimiento de esta implosión y, al escuchar las detonaciones, acudieron a lo que supuestamente se trataba de una emergencia.

“Realmente, no estábamos informados. Cuando llegamos, nos informan que hubo una implosión, pero parece ser que fue fallida”, dijo Raúl Bolaños, bombero jefe de turno en este municipio del Valle del Cauca.

La torre, que tiene 72 metros de altura, dejó de funcionar hace 10 años y será derribada para crear una ciudadela en el lote donde está ubicada.

La empresa 'Atila Derivaciones', encargada de la implosión mediante el uso de cemento expansivo, no dio declaraciones para explicar qué fue lo que pasó.

Entretanto, los bomberos señalaron que estarán pendientes del momento en el que se vuelva a realizar el procedimiento.