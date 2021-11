Impresionante video de accidente en México que dejó 19 muertos, entre ellos 2 colombianos

En video quedó registrado un impactante accidente en México: un camión se quedó sin frenos y chocó con varios vehículos en una caseta de peaje, en la autopista que conecta Ciudad de México con Puebla, el pasado sábado.

En el hecho murieron 19 personas y tres resultaron heridas. Dos de los fallecidos son colombianos.

Las familias de las víctimas, que se encuentran en Buga, Valle, piden ayuda para la repatriación de los cuerpos de sus seres queridos.

“No me han informado, no me han dicho nada. La gobernadora quedó de ir a la Cancillería ”, manifestó Gerardo Ortega, padre de Didier, uno de los colombianos fallecidos en el choque.

Según Luz Mery Restrepo, tía de Didier, su sobrino trabajaba en México en oficios varios para ayudar en Colombia a su familia que es de bajos recursos. Se había establecido en ese país hace cerca de 20 años.

“La suerte lo sorprendió en el peaje y hubo esa tragedia. Nosotros no tenemos los recursos para traerlo”, comentó la mujer.

La otra víctima colombiana en este hecho fue identificada como Gladys Bocanegra, también oriunda de Buga.