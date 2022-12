Impresionantes imágenes de bloqueos en Buenaventura durante paro cívico captadas con un dron

En el video se observa gran cantidad de humo negro, provocado por desórdenes de un grupo de personas que quemó llantas en las entradas de los barrios.

Los desmanes se han venido presentando desde la tarde del martes, especialmente en sectores que comunican con las salidas al continente y al interior del país. Además, en comunicaciones con integrantes de la fuerza pública, estos han señalado que les dispararon.

Habitantes de Buenaventura continúan a la espera de respuestas del... Este tipo de acciones no son apoyadas por los promotores del paro cívico. Sin embargo, es producto de la solicitud que se está haciendo de no permitir el paso de tractocamiones por el puerto, porque el comercio internacional sigue su curso.

Para este miércoles se prevé que la Comisión del Gobierno llegue a Buenaventura, aunque no se ha definido una hora para el reinicio de las negociaciones con los voceros de la protesta.

Noticias Caracol ha conocido extra oficialmente que arribarían al puerto el Ministro del Interior, el Alto Concejero para las Regiones, el Ministro de Ambiente, entre otros funcionarios.

Se espera que den respuesta a la solicitud de la comunidad de crear un fondo exclusivo para el municipio, que recoja cerca de $10 billones en 10 años para empezar a solucionar las necesidades básicas, insatisfechas, de esta población del Valle del Cauca.