¡Inaudito! Desperdicio de agua potable genera piscinas en las calles de Cali

En video quedó registrado como algunos jóvenes se bañan en unas piscinas que se han creado en las calles de barrios como Manuela Beltrán y el Obrero de Cali. Al parecer, esto se da por unas obras inconclusas que han generado un grave desperdicio de agua potable.

La situación es preocupante, especialmente por la temporada de sequía por la que atraviesa el país, el departamento y la ciudad, en la que las autoridades piden a la ciudadanía que ahorren el líquido vital.

Según habitantes, las Empresas Municipales de Cali, Emcali, les han respondido que no han podido solucionar esta situación porque requieren de un equipo especial para poder detectar el sitio exacto de la fuga, con la que no cuentan.

A Noticias Caracol, Emcali ha manifestado que los daños se han dado por la fuerte ola de calor que ha cedido y fracturado las tuberías, que están atendiendo cerca de 11 daños al día y que tienen más de 10 pendientes en diferentes zonas de la ciudad. Además, dijeron que no han dado abasto las cuadrillas de trabajadores y han tenido que realizar nuevas contrataciones por fuera.