Incansable búsqueda de estudiante de enfermería que desapareció hace 10 meses tras recibir llamada

La joven, madre de una niña de 4 años, no había reportado amenazas. Su familia hace un angustioso llamado para que le ayuden a encontrarla.

Se trata de Sonia Yulieth Bonilla López, una estudiante de enfermería, quien desapareció desde el 11 de septiembre de 2018, cuando salió de su casa en el barrio Cacique Jacinto de Yumbo, sur del Valle del Cauca.

"Nosotros llegamos ese día a la vivienda a eso de las 5:30 de la tarde, mi hija recibe una llamada, está contestando el celular en la pieza y después sale apurada y me dice: 'Papi, papi, voy allí, ya regreso'. Le dije: 'No te vayas que tienes que recoger la niña'", explicó Édinson Bonilla, padre de la mujer.

El ciudadano manifiesta que la joven, de 24 años, se fue de su residencia más o menos a las 6:30 de la tarde y le aseguró que aprovecharía para recoger a su hija.

Sin embargo, sostuvo Édinson, el papá de la pequeña se comunicó hacia las 8:00 de la noche del mismo día a informar que Sonia Yulieth no había ido por ella.

"Yo le hago énfasis a la comunidad que, si alguien tiene noticias de mi hija, de su paradero, por favor, nos colaboren dando una información. Y a las autoridades, que, por favor, muestren empeño en buscar a mi hija, que ya son diez meses y no sabemos nada de ella", expresó el hombre con voz entrecortada.

La mujer, cuyo rastro hasta el momento se desconoce, no había mostrado algún signo que permitiera sospechar de su desaparición, de acuerdo a lo manifestado por sus seres queridos.

