Incertidumbre en Cali por la no entrada en funcionamiento de los hogares infantiles del ICBF

Según los funcionarios de los centros, estos debieron haber iniciado labores desde el 20 de enero de 2020.

Los trabajadores y beneficiarios de los hogares infantiles del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, en Cali están en incertidumbre pues estos centros siguen cerrados y no están prestando servicio a los menores.

Padres de familia, funcionarios y líderes sindicales se reunieron en una de las sedes del ICBF para mostrar su descontento por esta situación.

Una de las protestantes aseguró que se está evidenciando un “incumplimiento en la atención integral de niños y niñas”.

De igual manera, ella puntualizó que los menores no están recibiendo la alimentación y que no están siendo atendidos por sus EPS.

“Ellos en su gran mayoría son hijos de padres trabajadores y no tienen quien cuide a sus hijos, los padres se los están llevando al trabajo, no están recibiendo alimentación y varios no tienen EPS, hay incertidumbre absoluta”.

Y es que este programa de alimentación infantil debió haber iniciado en enero, pero la incertidumbre sigue entre los beneficiarios.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar aseguró que a partir de esta semana el servicio se volverá a prestar de manera normal.