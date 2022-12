Inconformidad del colegio Diana Oese en Cali por listado de Mineducación

Ante la publicación realizada a inicios de esta semana por el Ministerio de Educación sobre el listado de los mejores colegios públicos y privados del país, directivas del colegio bilingüe Diana Oese, de Cali, mostraron su inconformidad.

El desconcierto del Diana Oese es porque la institución ocupó el primer puesto en las pruebas Saber, conocida antes como Icfes, durante ocho años consecutivos. Fue el primer colegio del Valle del Cauca que apareció en un ranking internacional en 2014 y ahora en este listado figuran en el puesto 374, pero no en el departamento del Valle, sino en el Tolima.

Catherine Oese Rivas, coordinadora académica de la institución, denunció que ellos nunca fueron evaluados. “Nunca fuimos evaluados por el Ministerio de Educación, por lo tanto no sé porque aparecemos en ese listado, además dice que nosotros somos del Tolima. Creo que el Ministerio debió haber tenido cuidado en los datos que socializó. Creo que muchos colegios están en la misma situación”, dijo.

“Nosotros fuimos en el 2014 los primeros en el Valle en las pruebas Col-Sapiens Research, por lo tanto no creo que el listado del Ministerio sea real, debieron haber evaluado a todos los colegios”, agregó.

El colegio aseguró que enviarán un comunicado al Ministerio, para exigir que se corrija la publicación.

La medición de Mineducación fue realizada con el Índice Sintético de Calidad Educativa, ISCE, una nueva herramienta que le permite a cada colegio saber la calidad de educación que brindan e incorpora variables como progreso, eficiencia, desempeño y ambiente escolar.

En este listado, el Valle del Cauca posicionó 15 instituciones, ocho colegios privados y siete públicos .