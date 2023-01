Increíble acto heroico de un hombre habría evitado robo en bus por parte de cuatro jóvenes armados

Su valerosa y pronta reacción no permitió que los presuntos delincuentes lograran el cometido. Cabe señalar que tres de ellos eran menores de edad.

El hecho ocurrió al interior de un bus de servicio público que transitaba por el sur de Cali, cuando, al parecer, cuatro jóvenes ingresaron al automotor y uno de ellos, con cuchillo en mano, amenazó a un ciudadano obligándolo a despojarse de sus pertenencias.

Según informó la Fiscalía, mientras esta persona intentaba lograr su cometido, otros tres acompañantes, menores de edad, empiezan a despojarlo del reloj, teléfono celular y un maletín.

Se subieron al bus como pasajeros comunes y corrientes, pero terminaron cometiendo este grave delito La víctima del hurto, quien interpuso la denuncia ante las autoridades, dio detalles de lo sucedido.

“El que tenía el cuchillo en mi pecho me dijo que debía acompañarlos hasta la autopista Simón Bolívar, que no se me ocurriera pedir auxilio, que nadie me iba a ayudar”, dijo el afectado, según la Fiscalía.

Al notar lo que estaba sucediendo, el conductor del bus se detiene, al parecer, luego de un par de señas que un hombre que conducía un vehículo le habría hecho.

Posteriormente esta persona, en un acto heroico, se baja del automotor e ingresa al bus con arma de fuego en mano y le apunta al joven que intimidaba con cuchillo a la víctima.

Impactante video de cómo estos sujetos, sin problema, asaltan a ocupantes de un bus En medio de la tensa situación y gracias a que el automotor estaba parqueado, un guarda de tránsito que se encontraba en el lugar logra detener a uno de los presuntos cómplices del asaltante quien intentaba darse a la huida.

La Fiscalía anotó que ciudadanos que permanecían en un paradero cercano ayudaron a retener a los otros dos menores a quienes también les quitaron las armas cortopunzantes que portaban entre sus ropas.

Mientras tanto, la víctima logró comunicarse con la Policía que llegó al lugar para ponerse al frente de la situación. Por su parte, el hombre que evitó el hurto, al evidenciar que la situación estaba bajo control, aborda su vehículo y se marcha del lugar.

Dos radiopatrullas que llegaron al sitio capturaron a los cuatro presuntos asaltantes quienes fueron puestos a disposición de la autoridad competente.

Preocupación de usuarios por constantes robos en buses de servicio intermunicipal Por este hecho, un juez envió a la cárcel de Villahermosa al joven de 19 años de edad, señalado de ser quien intimidó a la víctima con un cuchillo a la altura de su cuello.

Esta persona deberá responder por los delitos de hurto calificado y agravado, además de uso de menores para la comisión de ilícitos.

Mientras tanto, los tres menores fueron enviados por el juez encargado del caso al centro de internamiento preventivo para menores y adolescentes Valle del Lili de Cali.

Foto: archivo Colprensa