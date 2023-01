Increíble: delincuentes robaron alimentos destinados a desayuno escolar de niños de escasos recursos

El hecho ocurrió en la puerta de entidad educativa justo al momento en que llegaba la comida. Sujetos atracaron el carro donde esta era transportada.

El robo se produjo en la institución Carlos Holguín Mallarino, sede Miguel Pombo, en el barrio Mojica I, oriente de Cali.

Según las directivas, al no recibir sus alimentos adecuadamente, los estudiantes podrían afectar su rendimiento académico, pues muchos de ellos solo comen en el colegio, porque en sus viviendas no cuentan con los recursos.

"Unos sujetos llegaron y abordaron el carro que reparte los alimentos. No solamente robaron al conductor, sino que también tuvieron el atrevimiento de llevarse parte de la comida que se les debe ofrecer a los estudiantes", afirmó Marisol Barrero, coordinadora del colegio.

Aunque este jueves los niños recibieron su ración completa, los alimentos robados estaban destinados para los próximos días.

"Muchos niños de los que estudian aquí, de grado sexto o grados más bajos, necesitan de la alimentación, porque no comen en casa, no tienen cómo alimentarse en casa", expresó uno de los alumnos del establecimiento.

La comunidad educativa protestó, porque, aseguraron, los delincuentes que los tienen azotados se metieron ahora con lo más sagrado: el desayuno escolar. Asimismo, sostuvo que padres de familias, profesores y jóvenes son constantemente víctimas de atraco.

"Exigimos que por favor tengamos acompañamiento de la Policía alrededor del colegio, porque la inseguridad es mucha. A la salida del colegio nos están robando los celulares, los maletines, y eso ya es una situación que se está saliendo de control", afirmó otro de los estudiantes.

Una fuente de la Policía dijo que ya se tiene conocimiento del caso, registrado el martes 26 de febrero, y que ya están individualizadas a las dos personas que cometieron el delito.

Asimismo, se adelantan patrullajes en el sector para dar con el paradero y lograr la captura de los ladrones.

Autoridades del municipio, por su parte, realizan el inventario para establecer el monto de lo que se robaron. Sin embargo, la Secretaría de Educación de la capital del Valle del Cauca señaló que la alimentación está garantizada, pese a lo ocurrido.