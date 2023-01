Increíble historia de hombre que pasó de ser uno de los más buscados a ser declarado inocente

Pasó 6 años en la cárcel, fue extraditado a Colombia desde Chile y fue condenado a 35 años de prisión por homicidio, pero la Corte Suprema lo absolvió.

Johnny Armando Portocarrero fue acusado por la Fiscalía del homicidio de un joven universitario en Palmira, Valle del Cauca, con quien trabajaba prestando dinero a interés.

"Yo trabajaba para él, se puede decir, y en casos muy extraños apareció muerto y me inculpaban a mí de ser el responsable de eso por ser la última persona que habló con él", asegura Portocarrero.

Tras estudiar el proceso, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Palmira lo absolvió por duda probatoria. El hombre responsabilizó de su situación a la Fiscalía.

"¿Cómo lo veo yo? Hicieron la captura y no tienen nada. Tienen una embarrada ni la hijuemadre, porque, bueno, capturamos a este señor y si este señor se nos va a juicio, ¿cómo le probamos eso? Entonces, empiezan a trabajar psicológicamente, tengo esto, esto y hasta esto en contra tuya y te sacan un carta pacho de papeles", comenta.

Luego de esta decisión, Portocarrero decidió radicarse en Chile, tramitó su visa, viajó a Santiago, donde legalizó su situación y empezó a trabajar.

"Desde el primer momento que salí, salí con todos los sellos. Yo salí por Inmigración legalmente, no como fueron a decir a Chile, que yo salí huyendo del país", relata.

Tres meses después, su abogado en Colombia lo contactó para informarle que la Fiscalía había apelado el fallo absolutorio y que el Tribunal de Buga había ordenado nuevamente su captura y que, en consecuencia, le había impuesto una condena de 35 años de prisión.

"Resuelve: condenar al señor Johnny Armando Portocarrero a la pena principal de treinta y cinco (35) años de prisión", dice el fallo.

"Ahí es cuando la Fiscalía apela y esto pasa al Tribunal Superior de Buga. Ahí, eso se movió rápido, cuando hay casos que están uno, dos, tres años esperando para que le resuelvan. A mí me absuelven el 9 de febrero de 2017 y, el 17 de junio de 2017, ya estaba condenado", comenta.

Una vez conocido el fallo, la Fiscalía lo incluyó en una lista de los delincuentes más buscados en el Valle del Cauca y, además, le emitió una circular roja de Interpol para ser buscado por las autoridades de 194 países.

Y así fue, la Policía chilena lo ubicó y con un gran despliegue mediático informó detalles de la captura.

"Me avisan que Interpol, captura en Santiago a uno de los cinco hombres más buscados por la justicia colombiana en la ciudad de Cali. Johnny Portocarrero, vinculado al negocio del ‘gota a gota’", señaló, en ese entonces, la autoridad.

"Fui el boom en mayo del 2018 en Santiago de Chile. Capturado uno de los 5 colombianos más buscados de Cali. Mejor dicho, Pablo Escobar me quedó en pañales", dice Portocarrero.

A su regreso a Colombia, fue internado nuevamente en prisión donde sumó 3 años y casi 9 meses detenido. Dice que pese a estar seguro de su inocencia poco a poco se acababan las posibilidades de demostrar que nada tuvo que ver con el crimen.

Sin embargo, relata que conoció a otro abogado que, de oficio, revisó su proceso y decidió apelar la condena ante la Corte Suprema de Justicia. Ya allí, el recurso de casación fue inicialmente inadmitido, pero el abogado insistió y, finalmente, fue revisado y revocada la condena.

"Resuelve: revocar la condena impuesta a Johnny Armando Portocarrero Vargas por el Tribunal Superior de Buga y, en su lugar, dejar en firme la absolución dispuesta a su favor por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Palmira", dijo la corte en su fallo.

Fue así como, nuevamente, Johnny Portocarrero quedó en la libertad.

"Eso no hay que mirarlo particular, sino generalmente todo desde que en salas de audiencia, donde podemos visualizar las fallas del sistema penal acusatorio, donde por cantidad, y no por calidad de las pruebas, se está condenando a personas inocentes", afirma Isauro Ayala, abogado de Johnny.

Casos como éste en el que los imputados pasan de ser culpables a inocentes, son para el expresidente de la Corte Suprema de Justicia Jorge Aníbal Gómez muestra de los beneficios que, para impartir debidamente justicia, tiene la doble instancia.

"Eso es muy frecuente. Eso es justamente la importancia de que todo procesado tenga derecho a la doble instancia en los casos de condena, porque los jueces también se equivocan”, sostiene.

La lucha que Portocarrero libró para demostrar su inocencia, aún no termina. Actualmente, pese al fallo de última instancia de la Corte Suprema, continúa con orden de captura vigente en los registros de las autoridades.