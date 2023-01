Increíble: patinadores rusos llegaron a Cali para un show y fueron víctimas de la delincuencia

La persona más afectada es la sexta mejor patinadora sobre hielo del mundo, a quien le robaron sus patines. Tienen la esperanza de que les devuelvan lo hurtado.

Un grupo de patinadores rusos llegó a Cali para protagonizar el espectáculo Fantasy On Ice en el Teatro Jorge Isaacs. Sin embargo, luego de dejar sus maletas en el hotel para ir a conocer la zona, se convirtieron en víctimas de la delincuencia, según el productor del evento, Alexánder González.

“Fue una situación extraña, kafkiana. Llegaron los artistas al hotel, dejaron las maletas, las guardaron en la recepción y regresé yo a los diez minutos y el recepcionista me informa que vino una persona extraña, que él creía que trabajaba conmigo, le pidió las maletas y se las entregó”, dijo.

El productor indicó que en las maletas, además de ropa y objetos personales, estaban los patines de Victoria Azakhova, quien no solo es una de las doce protagonistas del show, sino una de las mejores patinadoras sobre hielo del mundo.

“En una de esas maletas estaban los patines de la sexta mejor patinadora sobre hielo en el mundo, que tienen un valor muy fuerte, más que todo sentimentalmente, pues con ellos ha ganado todo”, comentó González.

Anotó que los patines solo le sirven a la patinadora, quien no podrá hacer parte de las presentaciones programadas para este sábado 19 de enero y domingo 20 a menos que aparezcan, algo que las víctimas esperan suceda.

Según el productor de Fantasy On Ice, la persona que se llevó las maletas es un joven moreno que vestía un overol azul y quedó registrado en videos de cámaras de seguridad.

El hurto, que fue reportado a las autoridades, se registró hacia las 10:00 de la mañana del pasado jueves 17 de enero en un hotel cercano al Teatro Jorge Isaacs, en el centro de Cali.

Los artistas junto con el productor llegaron a la capital del Valle del Cauca luego de presentarse en Ecuador en el marco de una gira por Latinoamérica. Su próximo destino será el Eje Cafetero y Medellín.