Incrementarán presencia de guardas de tránsito en Cali para mejorar la movilidad los fines de semana

Así lo señaló la Administración Municipal al informar que 50 agentes más regularán el tráfico en la capital del Valle del Cauca a partir de este sábado.

Los trancones y problemas de movilidad en Cali ya no solo se dan en horas pico y días laborales. Por este motivo, ante la inconformidad y las quejas de los ciudadanos, las autoridades de tránsito decidieron tomar nuevas medidas.

“Los sábados como hacia el mediodía se viene complicando la situación. Estamos en un proceso de vinculación de 50 agentes adicionales, con eso esperamos reforzar la cantidad de guardas que tenemos en esos horarios”, explicó Juan Carlos Orobio, secretario de Movilidad de la ciudad.

El funcionario explicó que se trata de un plan de choque con el que se espera combatir la congestión vehicular los fines de semana. Asimismo, indicó que también se mejorará la presencia de grúas.

“Igualmente, estamos viendo que la accidentalidad los sábados viene creciendo y que debemos tener una mejor respuesta a la descongestión de las vías al presentarse estos hechos, o sea mayor rapidez con grúas”, agregó Orobio.

El Secretario de Movilidad dijo además que, si estas medidas pensadas como solución inmediata no dan resultado, se buscaría otras. No se descarta en un futuro un pico y placa sabatino.



Foto: archivo Noticias Caracol