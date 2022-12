Indígena desplazada de Nariño denuncia que fue golpeada por un vecino en Cali

Una joven indígena, de 19 años, residente de la urbanización Altos de Santa Elena, en ladera sur de Cali, denunció haber sido víctima de agresión por parte de un vecino. La mujer cuenta que iba caminando con su bebé de 14 meses en brazos, cuando fue sorprendida por el sujeto, quien la golpeó en repetidas ocasiones.

"Empezó a arrastrarme del pelo, me arrastró por las gradas y mientras él iba subiendo me pegaba, me maltrataba", relata la afectada, María Fernanda Martínez, al agregar que las personas que observaban la situación no reaccionaron para ayudarla.

Martínez es integrante de la comunidad inga y llegó hace 10 años a la capital del Valle del Cauca desplazada de Nariño junto con su familia. "Una mujer que además es víctima del desplazamiento y fue revictimizada", explica Yuli Meneses, gobernadora Indígena.

Las autoridades locales investigan el hecho, que fue puesto en conocimiento de la Fiscalía. Carolina Quijano, directora de la oficina de Equidad de Género, dijo que van a reactivar las rutas de atención para tratar este caso, el cual rechazaron.