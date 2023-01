Indígenas resultaron intoxicados tras consumir, al parecer, buñuelos que estaban aprendiendo a hacer

Se trata de 36 nativos, que estaban congregados en salón del resguardo de Tororó en Cauca y empezaron a sentir malestar estomacal luego de ingerir el alimento.

"Estábamos en unos preparativos y no fue nada, son unos buñuelos con eso. Vómito, daño de estómago y ya. Comenzaron a llamar a los médicos y nos vinieron a auxiliar", dijo Cecilia Sánchez, habitante de la vereda Pedregal, donde ocurrió esta situación.

La comunidad indígena, al parecer, estaba aprendiendo a preparar buñuelos a base de frijol. Las personas afectadas fueron trasladadas de urgencias hasta el hospital de la localidad y, según el reporte médico, presentaban sintomatología de intoxicación alimentaria.

"Estamos en el proceso de estudio de campo, verificando y analizando qué fue lo que ocasionó como tal la intoxicación, pero es un alimento", explicó Íngrid Agredo, enfermero jefe del Hospital de Tororó.

Agredo indicó que algunos de los pacientes presentaban síntomas como náuseas y otros, diarrea, dolor abdominal. Asimismo, por el alto grado de deshidratación, once menores de edad fueron remitidos hasta Popayán.

"Se está en un proceso de investigación y esperamos tener los resultados cuanto antes. Dejando la claridad que no se puede decir que es un proceso de intoxicación, que hubo elementos químicos ni nada, durante este proceso de capacitación de comidas propias", señaló José Fernando Conejo, gobernador del resguardo de Totoró

Tras este hecho, unidades médicas llegaron a la vereda El Pedregal para adelantar un control a los pacientes que fueron dados de alta.