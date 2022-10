Indignación en Corinto, Cauca: capilla fue violentada e incendiada por desconocidos

Las autoridades del municipio de Corinto, Cauca, iniciaron las investigaciones para ubicar a los responsables de quemar una capilla ubicada en una de las salidas de esa población.

Después de realizar una visita al centro religioso, las autoridades determinaron que la entrada y la malla que protegían la capilla del Carmen fueron violentadas por desconocidos antes de que le prendieran fuego.

Publicidad

El hecho fue denunciado ante la Fiscalía para que inicien las investigaciones con el propósito de dar con los responsables. Representantes de la Iglesia católica rechazaron este acto de violencia:

“Ya no hay respeto a Dios, ya no hay respeto al ser humano, ya no hay respeto a las cosas divinas. Qué culpa tienen, por ejemplo, los templos. Los templos son un lugar de encuentro con el señor, para vivir la eucaristía”, dice el sacerdote Bernardo Londoño.

Para el próximo jueves se convocó a una marcha de los habitantes de Corinto para rechazar este hecho.