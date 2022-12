Indignación en Valle del Cauca porque mataron Jaír Abonía, el exfutbolista “amigo de todos”

El exjugador, quien era líder deportivo en este municipio vallecaucano, fue asesinado cuando dirigía un entrenamiento con niños. No había denunciado amenazas.

Familiares y amigos de Jaír Abonía participaron de un plantón para rechazar el ataque al exfutbolista, asesinado frente a varios menores de edad, a quienes entrenaba en una cancha de Jamundí.

"Todo el pueblo jamundeño esta consternado por este fallecimiento de nuestro gran amigo Jaír Abonía, gran padre, gran amigo, gran compañero", afirmó Wilson Torres, amigo de la víctima.

"Siempre estaba tranquilo, en ningún momento manifestó alguna inconformidad por amenazas, nunca escuchamos nada", dijo Felipe Rizo, otro amigo de Abonía.

Las autoridades ya establecieron que el ataque fue cometido por un sicario, quien huyó en una motocicleta que lo esperaba.

"Demandamos por parte de la Policía, Ejército y Fiscalía, una investigación para que den con la captura de los autores intelectuales y materiales de este hecho", dijo Noralba García - alcaldesa (e) de Jamundí.

"Mucha tristeza, mucho dolor porque era una persona que se estaba consagrando para el deporte de Jamundí, totalmente entregado, una persona muy tranquila. No entendemos que fue lo qué pasó", dijo Óscar Córdoba, exarquero de selección Colombia y amigo de Abonía.

"Un ídolo que estaba enseñando a jugar fútbol, que está motivado porque que él está entrenando. Jaír es una persona que dejó el fútbol profesional colombiano muy en alto, porque fue un gran jugador y persona. Es lamentable que esto suceda", afirmó Felix Polo, otro de sus amigos.

Jaír Abonía era promotor deportivo en Jamundí, trabajó en la Alcaldía de este municipio del sur del Valle del Cauca y fue uno de los deportistas más destacados del país.