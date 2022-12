Indignación por mujer en Cali que puso en venta a su bebé a través de internet

Un anuncio por internet sobre la venta de un bebé en gestación, por parte de una mujer desplazada residente en la ciudad de Cali, prendió las alarmas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

La mujer, de 27 años, oriunda de Chocó y madre de dos menores de seis y nueve años, ofrecía a su hijo de dos meses de gestación por 200 millones de pesos. Esta atribuía la decisión a la falta de recursos económicos para sostener a sus pequeños.

El ICBF en el Valle del Cauca, encabezado por John Arley Murillo, director regional de la institución, localizó a la mujer y se desplazó hasta su vivienda. La entidad se hizo cargo del caso.

[[{"fid":"145653","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"class":"media-element file-default"}}]]

"Este es un caso que merece todo el reproche posible. Tanto para la madre que intenta hacer este tipo de negocio, como para aquellas personas que llaman con la intención de ser la otra parte del negocio", señaló Murillo, al agregar que la madre recibió llamadas de Cali, Medellín, Bogotá e internacionales, de personas interesadas en comprar al bebé.

"La mujer nos dijo que el padre no sabe que ella está en embarazo, no tiene contacto con él hace más o menos un mes y que está desesperada porque le están pidiendo que ella desaloje el apartamento donde vive porque no ha pagado los últimos meses", agregó Murillo.

Asimismo, el ICBF señaló que la Defensoría de Familia amonestó a la mujer y le comunicó sobre las implicaciones legales de su decisión. Además, le notificó lo que podría suceder con sus otros dos hijos, en caso de identificar vulneración en sus derechos.

"El ICBF brindará protección a la madre gestante en condición de desplazamiento para garantizar la vida e integridad del bebé que aún no ha nacido, la vinculará a uno de sus programas y la apoyará con su reinserción laboral porque fue despedida por su embarazo", indicó la entidad a través de un comunicado.

Habitantes de la ciudad manifestaron estar en desacuerdo con la decisión que esta mujer tomó.

"Una mujer puede trabajar fuertemente aunque sea para darle una agua de panela a los hijos”, manifestó María Pérez, una habitante de Cali.

Otro ciudadano, Freddy Ortega dijo que "no creo que se deba pensar en vender a un hijo porque es la propia sangre de uno".

El hecho trascendió también a las redes sociales donde varios usuarios reprocharon el hecho.

“@CarolinaOC: @MONYDIAADIA,q es esta atrocidad, como dejan publicar estas cosas. Favor denunciar http://t.co/O04QxMdmEu”DIOS MIO ESTO Q ES? — Carolina Cruz Osorio (@carocruzosorio) March 23, 2015

Se que estas cosas le parten el alma @DianaMunozC pero debemos denunciar la venta de una bebe por internet pic.twitter.com/a2Uy9ayw4x — Carlos Alvarez (@Drcarlosalvarez) March 23, 2015

El aviso clasificado ya fue descolgado de la página web por la que había sido publicado.