Indignación por presunto envenenamiento de palomas en el sur de Cali

Habitantes del barrio Meléndez se encuentran indignados por la aparición el pasado jueves de alrededor de 150 palomas muertas cerca a la iglesia del sector, las cuales fueron envenenadas. “A eso de las 8:30 a.m. las palomitas empezaron a caer de los árboles y del cableado eléctrico”, dijo Carolina Muriel, vocera de la comunidad.

La mujer agregó que algunas personas aseguran que un hombre de camisa de cuadros pasó y con una cuchara les lanzó arroz. “Había un olor fuerte al lado de la iglesia, como a veneno”, manifestó.

El intendente Eliécer Zorrilla, comandante de la Policía Ambiental de Cali, aseguró que el responsable de este hecho aún no se ha logrado identificar y que, al parecer, utilizó veneno para ratas.

“Eran las 4:00 de la tarde y seguíamos atendiendo el caso. Algunas palomas quedaron enredadas en las cuerdas y otras en los árboles. No sabemos que se le pasa por la cabeza a esta persona que se le ocurre atentar contra la vida de estos animalitos”, dijo.

El uniformado dijo que a las personas que se encontraban en la zona les pareció normal que el hombre alimentara a las palomas, razón por la cual no sospecharon de sus intenciones.

La Policía Ambiental recogió las aves e investiga quién es el autor del hecho, el cual será denunciado por la comunidad afectada ante las autoridades competentes. Asimismo, pidió a la ciudadanía que si sabe algo que pueda ayudar a localizar a esta persona, por favor, se comunique con el 8826115 ó 123.