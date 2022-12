Inhabilitan por 10 años para ejercer cargos públicos a director de Comfenalco Valle

Durante audiencia pública este jueves, la Procuraduría General de la Nación definió en primera instancia la situación del director de la Caja de Compensación Comfenalco Valle del Cauca, Felice Grimoldi Rebolledo, el cual es investigado por supuestos malos manejos administrativos al interior de la entidad.

Tras haber sido hallado culpable en tres de los cinco cargos que se le imputaban, Grimoldi fue sancionado con inhabilidad de diez años para ejercer cargos públicos y una multa de sesenta salarios mínimo.

El primer cargo por el que se investigaba al funcionario era por omitir llevar en debida forma los libros de contabilidad financiera, dado que en por lo menos diez cuentas bancarias de la caja, tomadas como muestra por la Superintendencia de Subsidio Familiar, existen cifras diferentes en los libros auxiliares. De este cargo fue absuelto.

En el segundo cargo, del cual fue encontrado responsable, se le cuestionó no tener abierta las cuentas bancarias de manera independiente para el manejo de los recursos de cada uno de los diferentes fondos que por ley administra Comfenalco Valle, lo cual impide determinar los rendimientos financieros de cada fondo.

El tercer cargo que se le imputa, del cual también fue declarado responsable, está relacionado con el presunto uso de subsidios liquidados y no cobrados de las vigencias 2013 y 2014, como capital disponible representado en cartera de crédito a afiliados y empresas, cuando estas últimas no son beneficiarias del subsidio familiar.

A Grimoldi Rebolledo también se le reprochó la autorización de un pago de $10 millones a un directivo de la caja de compensación, por concepto viáticos para asistir a una conferencia internacional del trabajo en Ginebra, Suiza. Sin embargo, este temario del curso no corresponde al sistema de subsidio familiar y no se encuentra permitido por las normas que regulan la utilización de los recursos parafiscales que administran la caja. De este cargo fue considerado responsable.

Finalmente, se le investigaba al directivo de Comfenalco por la autorización del pago de bonificaciones o beneficios por mera liberalidad a funcionarios y empleados de la entidad a su cargo, durante la vigencia 2011, 2012, 2013 y 2014, por valor de $7154 millones. Del quinto cargo también fue absuelto.

Tras el fallo de la Procuraduría, la caja de compensación Comfenalco señaló que Felice Grimoldi seguirá en su cargo. El funcionario apelará la decisión.