Inhabilitan servicio de cirugía estética de clínica del oriente de Cali donde murió mujer de 34 años

El establecimiento fue sometido a una inspección por parte de autoridades de salud del Valle, las cuales tomaron esta determinación de manera indefinida.

Se trata de la clínica El Trébol, donde el pasado 5 de abril falleció la señora Gloria Elena Moreno, de 34 años. La paciente sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras le realizaban una mini-abdominoplastia.

"Tiene problemas en las condiciones arquitectónicas y administrativas de habilitación de acuerdo a la ley. Cuando no se cumple esto con exactitud nosotros generamos medidas sanitarias, una de ellas es el cierre del servicio de cirugía plástica hasta que ellos ajusten su condición de habilitación a lo que la ley pide", explicó María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle.

Por su parte, Francisco Moreno, sobrino de la víctima, se mostró de acuerdo con la decisión de la Gobernación del Valle, pues asegura que en esta clínica muchas mujeres se han practicado cirugías estéticas sin ningún tipo de supervisión de las autoridades.

"Si no cumple con las normas y si algo está fallando me parece bien hecho esto. Que nadie más pase por lo mismo que nosotros hemos pasado", dijo el hombre.

En lo corrido de este año cinco mujeres han fallecido por consecuencias relacionadas con procedimientos estéticos, dos de los casos se registraron en establecimientos que cuentan con el permiso de las autoridades y los otros tres en las denominadas 'clínicas de garaje'.

Foto: Noticias Caracol