Iniciaron cortes de conexiones ilegales de energía en el área rural de cuatro municipios del Cauca

Se trata de Corinto, Toribío, Miranda y Caloto, al norte del departamento, en donde además la comunidad apoyó la iniciativa debido a las constantes sobrecargas del sistema.

En la vereda Buenavista de Toribío, Cauca, se hizo el primer corte a una conexión ilegal de energía.

Operarios de la Compañía Energética de Occidente iniciaron los trabajos en cumplimiento de una solicitud de la Fiscalía.

"Se ha evidenciado en zonas específicas que se han alzado invernaderos de marihuana por parte de organizaciones ilegales, las cuales se sirven irregularmente del servicio público de energía que ustedes proveen", le indicó la Fiscalía a la empresa.

Diego Andrés Torres, ingeniero de la Compañía Energética de Occidente, afirmó que esto "causa pérdidas en los circuitos".

"Y, por la manipulación de las redes, nos causa la salida de los circuitos, generando la afectación de no solo los usuarios de donde se presenta la conexión irregular, sino de todo el circuito de la luz”, agregó.

Vea también:

Piden cortar servicio de energía en zonas del norte del Cauca donde hay cultivos de marihuana Estas suspensiones fueron aprobadas, además, por la comunidad en su conjunto, durante asambleas que se realizaron.

“La misma comunidad autorizó que se haga este trabajo. Aquí no es que el cabildo, la guardia, los presidentes de junta hayan hecho esto. Fue la misma comunidad la que tomó esa decisión”, señala Emelinda Dauquí, gobernadora indígena.

La condición es que no se afecte el servicio domiciliario de la comunidad. Además, algunos transformadores han sido instalados de manera irregular.

Tras la aprobación, la guardia indígena realiza el acompañamiento a los operarios para que puedan realizar su trabajo.