Iniciativa sostenible en barrios vulnerables de Cali con la que se busca ahorrar costos de energía

Se trata de una propuesta expuesta por las Empresas Municipales y que ya beneficia a habitantes de localidades de estratos bajos. Conozca en qué consiste.

La iniciativa consiste en la instalación de paneles solares de varias viviendas de barrios vulnerables de Cali, con el objetivo de ahorrar costos de energía. Doce viviendas de Portero Grande ya cuentan con elementos.

“Por lo menos en mi casa me he visto beneficiado del panel, porque en verdad me llegaban recibos muy altos y ahora me están llegando más bajos. Para mí veo que es excelente”, expresa don Omar, habitante de esta localidad.

Aunque la comunidad se ha mostrado contenta con esta iniciativa, algunos residentes señalan que han tenido inconvenientes, uno de ellos es que los bombillos de sus casas se queman al conectar los paneles.

Noticias Caracol le ha expuesto a Emcali estos casos y la empresa se comprometió a revisarlos.