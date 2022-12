Inmovilizan 10 vehículos de servicio especial en operativos de tránsito en Cali

La Secretaría de Tránsito de Cali realizó este viernes operativos a la altura del puente del Paso del Comercio, norte de la ciudad, contra vehículos particulares y de servicio especial que prestan trasporte de manera ilegal e informal.

Adalbert Clavijo, jefe de guardas de tránsito de la capital del Valle del Cauca, aseguró que diez vehículos fueron inmovilizados durante los operativos que se realizaron en horas de la mañana.

“Encontramos cinco vehículos de servicio público especial que no llevaban su extracto de contrato que es lo que los habilita para prestar el servicio de transporte de pasajeros y otros cinco vehículos que sus condiciones técnico mecánicas no son las adecuadas”, afirmó Clavijo, al anotar que ninguno de ello prestaba servicio con la plataforma de Uber.

El agente anotó que “los vehículos especiales son fáciles de identificar porque son de color blanco o verde, pero deben cumplir ciertos requisitos que han sido establecidos por la norma, entre ellos el extracto de contrato donde debe decir qué tipo de servicio están prestando”.

Finalmente, el secretario de Tránsito de Cali, Omar Cantillo, recordó que con la vinculación de 142 guardas adicionales se intensificaron los operativos contra el transporte informal, "especialmente para los que utilizan la plataforma Uber o que no tienen los permisos para transportar público”.