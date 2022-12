Inmovilizan ambulancia que tuvo altercado con Tránsito cuando llevaba pacientes

Autoridades de tránsito hallaron e inmovilizaron una ambulancia en las calles de Cali relacionada con el caso del pasado martes, donde paramédicos denunciaron un supuesto soborno y mal procedimiento , por parte de un guarda de esa dependencia y que luego salió a explicar que el vehículo tenía problemas tecnicomecánicos y que transportaba a dos pacientes, lo cual está prohibido.

Encontraron que la ambulancia de placas QHJ 339 no cumplía con los requisitos para operar, después del incidente antes mencionado.

“Fue la misma ambulancia que habría sido retirada y vuelta a poner en servicio en las mismas condiciones por las que se había generado la infracción, que inicialmente quería poner el agente. El vehículo no tiene llantas, está en mal estado, le hacen falta luces o están también en mal estado y eso genera inmovilización. Estas fallas atentan contra la seguridad del paciente que en determinado momento pueda transportar”, afirmó Róbinzon Franco, supervisor de los agentes de tránsito de Cali.

Lo que se conoce de este vehículo de emergencia es que, al parecer, no cuenta con la habilitación que da la Secretaría de Salud del Valle del Cauca para operar, por lo cual las autoridades están investigando.

En operativos realizados el pasado 10 de noviembre fueron inmovilizadas otras tres ambulancias que no cumplían con los requisitos de ley para operar. Una de ellas, transportaba un paciente en la parte de adelante como copiloto y apareció registrada como un microbús de servicio especial.

El tema es preocupante, tanto así, que el gremio de ambulancias se pronunció al asegurar que la 'piratería' de estos vehículos ha aumentado.

“Por el bien de todo el mundo, es necesario un control efectivo en Cali. En este momento, estoy seguro, las autoridades desconocen el número de ambulancias que operan en la ciudad porque todos los días sale una nueva, están haciendo ambulancias sin revisión tecnicomecánica, simplemente las arman y sacan a trabajar. El control es escaso, sólo salen cuando sucede algo y después no se vuelven a ver”, dijo Alfredo Tobón, vocero del gremio de ambulancias en Cali.

A raíz de esta problemática de ambulancias ‘piratas’ o guerra del centavo por los pacientes, el Concejo convocará la próxima semana un debate de control político en el que se llamará a rendir cuentas al Municipio, para conocer los controles que se están aplicando frente al tema.