Inscriba su filme en el festival de cortos latinos organizado por The New York Film Academy en Cali

La convocatoria es para realizadores del Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó. El último plazo para entrega de las obras es el 31 de mayo de 2017.

En esta tercera edición de Corto Circuito Cali, la convocatoria a los realizadores de los cuatro departamentos del Pacífico, está dirigida a todos los géneros y formatos. Bien sea documental, ficción, animación y experimental y a todas las temáticas, incluida la temática de paz y convivencia.

“Los trabajos seleccionados serán presentados en Corto Circuito 3, el festival de cortos latinos organizado por The New York Film Academy en Cali, que se llevará a cabo del 1 al 5 de agosto de 2017, en la Cinemateca La Tertulia y en dos sedes alternas. Tres de los trabajos de los realizadores de los cuatro departamentos del Pacífico que sean seleccionados tendrán la oportunidad de estar en la edición 14 de Corto Circuito en Nueva York, en el segundo semestre del presente año”, señaló Diana Vargas, directora y fundadora de Corto Circuito en Nueva York.

Los realizadores seleccionados tendrán cupo para que dos personas de su equipo puedan asistir a los talleres que se dictarán en el marco de celebración de Corto Circuito 3 en Cali.

Se trata de 'Distribución, marketing, creación y participación de audiencias', a cargo de la directora y fundadora del Festival en Nueva York, Diana Vargas, y 'Construcción de imagen de un producto audiovisual para visibilizarlo a través de una plataforma de comunicación', a cargo de los comunicadores Carlos Augusto Albán e Isabella Prieto.

“El Festival ofrece un dinámico programa, con una selección de cortometrajes de Latinoamérica, España y EE.UU., y algunos de los filmes premiados en los festivales más importantes del mundo, presentados en la última versión del festival en Nueva York. Entre 2015 y 2016, el público de Corto Circuito Cali ha tenido la oportunidad de ver más de 90 filmes, en 10 funciones", dijo Isabella Prieto Bernardi, directora ejecutiva de Corto Circuito Cali.

Agregó que, en esta tercera edición, el interés es reafirmar el sello regional del Festival, por eso se abrió, "por segundo año consecutivo, esta convocatoria con el fin de visibilizar el talento de realizadores de los cuatro departamentos que integran el Pacífico colombiano”.

Los interesados pueden realizar la inscripción de su filme en: https://goo.gl/z6iKMN



Las instrucciones:

- Géneros: documental, ficción, animación y experimental.

- Todas las temáticas, incluida la temática de paz y convivencia.

- Los filmes en lengua extranjera deben estar subtitulados al inglés.

- Filmes no deben durar más de 26 minutos y haber sido producidos en los últimos 24 meses.

- Las copias para consideración deben ser vía online a través de una liga; se aceptarán dvds en caso de no ser posible enviar la liga. No se aceptan links para descargar.

- Los dvds para revisión deben estar marcados con el nombre del filme, duración, teléfono y email.

- Los formatos de exhibición serán Quicktime 1080p H264. mov. mp4. Otros formatos pueden ser usados eventualmente y deben ser analizados en particular por los organizadores del festival.

- Por favor llene la forma y no se olvide de incluir título, descripción del filme, nombre del director, duración, 2 fotos del filme en alta resolución, materiales de prensa, participación en festivales, contacto (teléfono y email).

- Fecha límite de entrega: mayo 31 de 2017.

- Corto Circuito no retornará los materiales recibidos en la convocatoria.

Corto Circuito Cali, es el Festival de cortos latinos organizado por The New York Film Academy, la comunicadora Diana Vargas organiza el evento en asocio con IPB Comunicaciones, Quijote Comunicación Estratégica, Museo La Tertulia y la Fundación Mavi.



Foto: cortesía prensa Corto Circuito