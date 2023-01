¡Insólito! De esta manera, hombre engañó a varios pasajeros, cobró el pasaje y huyó con el botín

Además de lograr su cometido, al parecer habría intentado hurtar el radio del automotor. Como si fuera poco los afectados señalaron que se quedaron esperando el cambio.

El hecho tuvo lugar en el municipio de Santander de Quilichao, en el norte del Cauca.

Cuando ya se habían subido los más de 20 pasajeros de un bus de servicio público, con destino a Cali, un hombre les cobró el pasaje por valor de cinco mil pesos y luego huyó.

¿Recibió su merecido? Así acabó hombre que, junto con otro, habría... “Dicen que era un venezolano de muy mal aspecto, está más bien joven pero un aspecto que no tiene pinta de conductor, de nada. Tiene más bien pinta como de indigente, mechudo, mal vestido”, señaló Jhon Bairon Goenaga, conductor del bus.

El gremio de trasportadores dice que no comprende cómo los pasajeros entregaron el dinero a dicho sujeto.

¿Se salieron con la suya? Asaltaron a un ciudadano y así acabó la... Otro robo se registró en un restaurante del centro de este mismo municipio donde dos hombres, a bordo de una motocicleta y con arma de fuego, intimidaron y hurtaron a los comensales.

Habitantes de Santander de Quilichao aseguran que el mayor problema que enfrentan es que no hay alumbrado público en varios sectores, lo que facilita el accionar de los delincuentes.