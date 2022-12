¡Insólito! Delincuentes roban llantas de silla de ruedas de un niño con parálisis cerebral en Cali

Sin estas ruedas traseras, la movilidad para el menor de 6 años se dificulta, pues la silla es su única herramienta para ir a terapia física.

Jessica Echeverri, madre del menor que sufre de parálisis cerebral, explicó que, al llegar de terapia y como era costumbre, la silla de ruedas fue amarrada en el primer piso, debajo de las escaleras en espiral de la vivienda donde residen y que está ubicada en el barrio El Pondaje, oriente de Cali.

“Subimos al tercer piso que es donde vivimos y nos demoramos casi una hora, no se subió porque debíamos volver a salir y la silla pesa mucho. Al bajar encontramos que dichas llantas ya no estaban”, contó la madre.

Los delincuentes aprovecharon que la familia estaba en el tercer piso, rompieron una malla de seguridad que tenía la reja de la vivienda y sacaron las llantas traseras de la silla.

De manera inmediata, la mujer dio aviso a la Policía del sector, que intentó buscar a los delincuentes, pero no halló rastros de ellos.

Familiares están preocupados porque este es el único medio de transporte del niño de 6 años. Además, aseguran que, por un año, lucharon para conseguir que la EPS les diera esta silla y desconocen si las ruedas puedan ser restablecidas en corto tiempo.