Insólito: en video quedaron grabados jóvenes que tanquearon lujoso carro y se fueron sin pagar

El bochornoso hecho fue registrado por cámaras de seguridad de la estación de servicio. Según la administradora del lugar, el valor de la venta fue de $180.000.

Este insólito caso tuvo lugar en la madrugada del pasado jueves 31 de enero en una bomba de gasolina ubicada en el barrio Meléndez, sur de Cali. Hasta el lugar llegó una camioneta de referencia Mitsubishi Montero en lo que parecía una parada por tanqueo.

Ya en el sitio, aseguró la administradora del lugar en entrevista con Blu Radio, dos jóvenes solicitan el tanqueo del vehículo, por lo que se procede a realizar la operación.

Señala, además, que cuando el medidor llegó a $179.000, los implicados le dicen al trabajador que lo deje en $180.000, añadiendo que el pago será a través de datáfono.

En el momento que se iba a realizar el pago, añade, el vehículo enmprende la huida e inmediatamente es activado el botón de pánico.

“Se colocó la denuncia y acudimos a tránsito. Nos dijeron que este caso no nos podía ayudar mucho por tener placas de Bogotá, que nos tocaba acudir al denuncio y esperar que en un retén dieran con el vehículo”, explicó la administradora de la estación a Blu Radio.

Horas más tarde de hacerse el caso público, la administradora dijo, en entrevista con el medio local Tu Barco, que la propietaria del vehículo se acercó al lugar y canceló el dinero correspondiente a la tanqueada.

Según las declaraciones de la administradora, la madre le había prestado la camioneta a su hijo y este se la pasó a dos amigos, quienes supuestamente fueron por algunas cosas que necesitaban para una reunión en la que se encontraban.

En medio de las diligencias, añade, los implicados le informaron que le echarían combustible al vehículo, pero sin contar que su "plan" no tendría el desenlace esperado.

La administradora señaló que los jóvenes tienen alrededor de 18 años y enfatizó que, según la madre, su hijo no participó en este bochornoso acto.

Por haber sido cancelado el dinero que se adeudaba, las autoridades le indicaron a la administradora de la estación que se retiró el informe que se había impuesto por el robo del combustible y de esta manera el inconveniente quedó solucionado.