Insólito: le embargarían bienes por no pagar multas que le figuran en ciudad donde nunca ha estado

Las infracciones fueron cometidas por una motocicleta y captadas por una cámara de fotodetección. La persona afectada cuenta la historia.

Tremenda sorpresa se llevó Raúl Forero, a quien le llegaron a su casa, en Cali, dos infracciones captadas por una cámara de fotodetección en Santa Marta.

Publicidad

“Quiero decirle que yo jamás he ido a Santa Marta y menos en moto”, asegura el afectado.

Y mientras muestra su motocicleta, sostiene que es distinta a la que aparece en las infracciones que le llegaron, cuyas fotos son muy borrosas, prácticamente ilegibles.

Tras enviar un derecho de petición, le respondieron que debía interponer la denuncia en Fiscalía por falsedad marcaria. Aunque la investigación fue trasladada a la capital del Magdalena, un año después, no ha podido resolver el problema.

“Donde le estoy diciendo al fiscal que la moto que cometió allá la fotomulta tiene exosto, es más pequeña, que no es la moto mía y no he recibido ninguna respuesta”, dice Forero.

Publicidad

Lo que si le llegó fue un correo electrónico, en el que le anuncian que las dos infracciones están en cobro jurídico y le dicen lo siguiente:

"Recuerde que el no pago de las obligaciones incurre en la aplicación de medidas cautelares, secuestro del vehículo, congelación de cuenta o embargos".

Publicidad

Entretanto, las autoridades de tránsito en Santa Marta afirmaron que su operatividad está dirigida a quienes incumplan la norma y que lo que se debe hacer es colocar la denuncia por falsedad en documentos.

“Se presentan casos como este en algunas personas haciendo temas fraudulentos, digamos que adulteran las placas. Entonces, en este caso, lo que queda es una denuncia de Fiscalía y esperar a que un juez haga el fallo respectivo para, de esta manera, tumbarle todos los comparendos que le aparezcan por una placa que ha sido falsificada”, explicó Ernesto Castro, secretario de Tránsito de Santa Marta.

El afectado pide la intervención urgente del Estado para solucionar su situación y evitar el embargo de sus bienes.