Insólito: presunto violador quedó libre porque, cuando lo iban a procesar en Cali, no había juez

El hombre es señalado de abusar sexualmente de una niña en Yumbo, Valle del Cauca. Su captura, según la Policía, se había producido en flagrancia.

Esta persona recobró su libertad a las 6:08 a. m. de este miércoles 3 de mayo, luego de firmar el documento correspondiente en las instalaciones de la Fiscalía.

El subdirector Seccional de Fiscalías de Cali, Ariel Lozano, denunció que el hombre fue llevado al Centro de Servicios Judiciales de Cali a las 7:10 p. m. del pasado martes, pero no había un juez disponible para que le hiciera la audiencia.

“Dijeron que las solicitudes de ese tipo de audiencia se recibían hasta las 7:00 de la noche en virtud de que los jueces estaban hasta las 8:00 de la noche. El fiscal insistió ante el Centro de Servicios Judiciales argumentando los derechos de las víctimas, en este caso, una menor de edad”, expresó Lozano.

Señaló que se interpondrán las denuncias contra los funcionarios que negaron el servicio.

“Posiblemente, podría haber un denegamiento de justicia, un posible prevaricato por omisión, independientemente de las acciones de carácter disciplinario que estos hechos podrían acarrear”, agregó.

El hombre de 51 años había sido capturado en Yumbo, según la Policía, en flagrancia cuando violaba a la menor de edad.

La directora del Centro de Servicios Judiciales de la capital del Valle del Cauca, Carmen Emilia Maldonado, colgó el teléfono cuando Noticias Caracol la llamó para que hablara sobre el caso.

Dijo que no podía atender al medio de comunicación, por lo que se buscó hablar con el Consejo Seccional de la Judicatura para saber cuál es la respuesta y se abra la investigación correspondiente a este caso.

Sin embargo, hasta el momento, ninguna de las entidades encargadas de administrar justicia se ha pronunciado al respecto.

La Fiscalía buscará la recaptura de este hombre con el apoyo de una entidad judicial. No obstante, se le ha hecho un llamado a los funcionarios que manejan el Centro de Servicios Judiciales para que tengan en cuenta este tipo de situaciones de emergencia y no nieguen la prestación de un servicio público.