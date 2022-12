Insólito robo se registró afuera de un edificio en el sur de Cali

Una cámara de seguridad registró el robo de una llanta de un automóvil estacionado afuera de un edificio ubicado sobre la Autopista Suroriental entre carreras 66 y 70, barrio El Limonar, sur de Cali. En el video se puede ver cómo los delincuentes habían estudiado esta forma de hurto.

Inicialmente, se observa la llegada de la camioneta hacia las 3:15 p.m. y más de una hora después se acerca uno de los ladrones, se agacha, afloja la rueda con una cruceta y se va. Luego, tres minutos después, entra otro hombre más robusto que levanta el auto, mientras que el primer ladrón saca la llanta y se la lleva.

El robo se presentó en plena luz del día y, a pesar de que hay cinco cámaras de seguridad, nadie vio nada.

Los dueños del carro solo se dieron cuenta del robo cuando intentaron arrancar el vehículo. "El guarda dice que él no tiene que estar pendiente todo el tiempo y eso lo reconozco, porque sé que tiene que estar pendiente de quiénes ingresan y quiénes salen", expresó James Saa, víctima del hurto.

Habitantes de la zona señalaron que este no ha sido el único caso y que ya han alertado a la Policía, pero que con frecuencia esta no llega, lo que ha perjudicado al sector.

Por su parte, las autoridades ya tienen el video donde se ven con claridad los rostros de los dos delincuentes, por lo que se espera que con esta prueba se logre su captura.

"En este caso, la filmación nos va a servir para identificar plenamente a los delincuentes y poder tener la ubicación de los mismos", señaló el general Hoover Penilla, comandante de la Policía de Cali.

Entre tanto, el propietario de la camioneta afectada espera una respuesta tanto de la administración del edificio, como de la compañía de seguridad.