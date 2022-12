¡Insólito! Video muestra cómo niño en Cali fue dejado solo y encerrado en su casa

Un video que se dio a conocer a través de las redes sociales generó indignación en Cali, pues un niño fue dejado encerrado y bajo llave por su mamá, de un día para otro, en su vivienda ubicada en el barrio El Vallado, oriente de Cali.

En la grabación se escucha cómo el niño con un tono de miedo y preocupación habla con los policías, a quienes les dice que su mamá está trabajando y lo dejó a cargo del vigilante de la cuadra.

-Mi mamá está en el trabajo pero ya está viniendo.

-¿Desde anoche lo dejó acá solito?

-Sí. Con Luis, el de la bicicleta, el vigilante.

-¿Usted ha comido algo?

-Me dio una papa pero tengo más hambre. Yo no quiero salir de acá porque no me dejan. Si viene alguien, ella me pega (dijo con sus ojos aguados y tartamudeando). Si le dicen, mi mamá me va a pegar y, si se quedan acá, mi mamá me va a pegar y castigar para siempre.



Insólito: a este niño lo dejaron solo y encerrado dentro de su casa en #CaliCo. Esto dijo el @ICBFColombia: https://t.co/2sROXxNAp1 pic.twitter.com/eWbTS5frdL — Noticias Caracol (@NCValle) 10 de octubre de 2016

Vecinos del sector fueron los encargados de dar aviso a las autoridades, quienes llegaron al lugar, hablaron con el menor y lo sacaron.

“El niño de aproximadamente 5 años fue dejado sólo por su mamá al interior de una vivienda y bajo llave. Esto implica un riesgo alto para el menor porque puede ser víctima de adultos inescrupulosos o de abuso sexual por estar solitario en la vivienda. Además, por cualquier otro tipo de hechos como un incendio”, manifestó Jhon Arley Murillo, director regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar seccional Valle.

Los uniformados llevaron al menor a un hogar de paso del ICBF en la capital del Valle del Cauca.

“Ya se asignó un defensor de familia que llevará el caso. Se encuentra bajo nuestra protección y la mamá del niño está siendo citada para que manifieste lo que tenga por decir ante este lamentable y grave hecho. Con esto, se podrá tomar una medida que podría ser el reintegro a la familia pero con compromisos o condiciones. De lo contrario, continuaría bajo la protección del ICBF, inclusive pudiendo pasar al sistema de adopciones”, agregó Murillo.

Cifras del ICBF arrojan que desde julio de 2015 a julio de 2016 en el Valle del Cauca se han abierto 670 procesos para restablecimiento de derechos de menores maltratados por negligencia.