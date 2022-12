Integrantes de las FARC se trasladaron de zona veredal de Nariño al Cauca

Según excombatientes, los incumplimientos en infraestructura por parte del Gobierno Nacional los obligaron a buscar otro sitio para cumplir su propósito de paz.

Son más de 200 integrantes de las FARC los que partieron en caravana desde la zona veredal La Paloma en Policarpa, Nariño, hasta el corregimiento de El Estrecho en Patía, Cauca. Aseguraron que buscan mejorar sus condiciones de vida.

"Si allí se hubiera construido lo que originalmente había que hacer en la zona veredal, quizás eso hubiera entusiasmado a los muchachos y nos hubiéramos quedado allí trabajando, generando en un proyecto económico. Pero como eso no se dio, se crearon las condiciones para salir a una parte más central", dijo René Hertz, miembro del grupo.

Por su parte, Francisco Arias, alcalde de Patía, aseguró que el sitio donde pretenden llegar los desmovilizados de la guerrilla no tiene las condiciones necesarias para ser habitado. "No hay disponibilidad de servicios públicos, no hay escuela, no hay puesto de salud. Estamos realmente preocupados por esta situación”, dijo.

Entre tanto, Rodrigo Campo, gobernador del Cauca, pidió socializar está reubicación para no causar traumatismos entre los habitantes del sector.