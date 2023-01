Intendente pasaba revista en escuela de Policía y fue atacado por auxiliar que también acabó muerto

Un patrullero que estaba ejerciendo como relevante de guardia también recibió dos impactos de bala durante el violento hecho que fue cometido con fusil.

Un intendente de la Policía fue asesinado, al parecer, por un auxiliar en la Escuela Simón Bolívar de Tuluá, centro del Valle del Cauca. El presunto responsable del homicidio estaba de centinela cuando ocurrieron los hechos donde también resultó herido un patrullero relevante de guardia.

“Al verificar un punto en la escuela, el oficial de servicio y el relevante de guardia llegan a un centinela y este reacciona disparándoles, le ocasiona al intendente dos heridas con arma de fuego, tipo fusil, en el tórax y dos heridas al patrullero, una en un pie y otra en el antebrazo”, afirmó el general Hugo Casas, comandante de la Regional 4 de la Policía.

Luego, según el oficial, el auxiliar, de 19 años de edad, emprende la huida hacia el exterior de la escuela haciendo disparos para cubrirse y llega a un establecimiento público, donde se atrinchera.

“Ante la reacción de unidades propias de la Policía Nacional, les dispara, hay un cruce de disparos precisamente, donde es neutralizado este auxiliar de policía”, agregó el general Casas.

El comandante aseguró que “las circunstancias que rodearon estos hechos son materia de investigación por parte de la Justicia Penal Militar”, pues al joven auxiliar “le faltaba un mes para licenciarse de su servicio militar en la Policía” y no registraba problemas disciplinarios.

“Los antecedentes es que no había tenido circunstancias disciplinarias, no había sido motivo de llamados de atención, pero tampoco evidenciamos situaciones sicológicas o tratamiento al respecto”, anotó el general.

El intendente asesinado es Alexánder Echeverry Grajales, de 36 años de edad y a quien le sobreviven su esposa y sus dos hijos. Era oriundo de Manizales y llevaba casi 18 años al servicio de la institución.

Según el general Casas, trabajaba en la oficina de talento humano de la Escuela Simón Bolívar y no tenía contacto directo con el auxiliar, identificado como Juan David Loaiza Franco. Es decir, “en su cotidianidad no era comandante directo”, pero en esta ocasión estaba como oficial de servicio.

“Le correspondía revistar todos los servicios de centinela que les brindaban seguridad a las personas que pernoctan en la Escuela Simón Bolívar. Entonces, estamos investigando precisamente qué rodearon los hechos, porque no hay unos antecedentes anteriores en la relación entre el intendente y el auxiliar”, dijo el oficial.

Entretanto, el patrullero herido, identificado como Jhon Alexánder Sánchez Romero, de 30 años, fue trasladado a la Clínica Valle del Lili en Cali, "ya que tiene un problema vascular en las heridas, que requieren de una atención especial", según informó el general Casas.

El trágico caso ocurrió hacia las 12:50 de la madrugada de este domingo 30 de diciembre.