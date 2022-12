Intensa y espesa nube de humo envolvió parte del sur de Cali, ¿qué pasó?

Foto: cortesía Bomberos Cali

Varios sectores del sur de Cali amanecieron cubiertos por una espesa nube de humo este martes. El inusual hecho que sorprendió a los habitantes y las personas que transitan en la zona fue reportado por varios ciudadanos a través de las redes sociales. El Valle del Lili fue uno de los barrios donde el fenómeno se registró con mayor intensidad.

@BomberosCali119 bruma neblina o incendio en el sur de Cali sector valle del lili. Huele a humo pic.twitter.com/ptGWr2veav — Carlos A. Sanchez (@carlos94400553) August 23, 2016

Otros de las zonas afectadas fue Ciudad Jardín, de acuerdo con los reportes de los usuarios en Twitter.

lleno de humo amaneció Valle del lili y parte de ciudad jardín pic.twitter.com/bes4bbprAC — Gsanin (@gsanin012) August 23, 2016

La intensa capa de humo que envolvió también a sectores como Ciudad Córdoba, Calicanto, El Caney y la vía a Jamundí, generó incertidumbre entre la ciudadanía.

Alguien sabe por qué valle de lili y ciudad jardín amanecieron llenos de humo? @TwiterosCali pic.twitter.com/sDrLhBrmGD — Nicolás Villabona (@n_villabona) August 23, 2016

Al respecto, los organismos de socorro aseguraron que dicha nube de humo es consecuencia de un incendio forestal registrado durante la noche del pasado lunes en la vía Puerto Tejada – Cali, pero que se reactivó en la mañana de este martes.

Esta conflagración fue atendida y controlada por el Cuerpo de Bomberos de Puerto Tejada y se presentó exactamente en el sector de ‘El Hormiguero’ a la altura de la hacienda Santander, donde se consumieron cerca de 20 héctareas de pasto.

Ante la persistencia del humo, el Cuerpo de Bomberos de Cali envió cuatro máquinas a inspeccionar el sur de la ciudad para confirmar la presencia de posibles incendios, pero no encontraron ninguno.

Aunque la CVC dijo que inició recorridos para establecer las causas del hecho, que también se registró en Palmira y Rozo, pero con poca intensidad, el pronosticador meteorológico del IDEAM, Wílliam Vallejo, explicó que el fenómeno se originó por el enfriamiento de la superficie tras un día caluroso.

"Los rayos del sol no calientan el aire directamente, sino la superficie de la Tierra. Durante el día, el suelo almacena calor en sus capas más externas y de esta manera transfiere calor a las capas de aire más cercanas a él. Si el día es muy caluroso, como el de ayer y los días anteriores, el suelo se calienta en exceso y por ende el aire, hasta unos dos o tres metros aproximadamente, lo cual hace que sintamos un calor excesivo. No obstante, durante la noche, este calor almacenado en la superficie de la tierra se empieza a perder y si el cielo está despejado y el viento está en calma, este proceso se acelera, por lo que la superficie de la tierra se enfría en exceso. Este fenómeno es muy común en los desiertos, en los cuales la temperatura nocturna puede acercarse a los 0ºC", dijo.

Agregó que, "cuando esto sucede, suele presentarse una capa de inversión a unos cuantos metros de la superficie, generalmente hacia el amanecer y primeras horas de la noche. En esta capa de inversión, la temperatura, en vez de disminuir con la altura, aumenta, lo cual implica que el aire no pueda elevarse y entonces se presentan fenómenos de oscurecimiento, como las nieblas, las neblinas y las brumas. Sólo hasta cuando el suelo vuelva a recibir suficiente calor del sol, la inversión de superficie se rompe, comienza a soplar algo de viento, y mejoran las condiciones de visibilidad".

Hasta antes de las 10:00 de la mañana, buena parte del sur de Cali seguía envuelta en una enorme capa de humo.