Intentaron violarla en vehículo que pidió por una aplicación: grave denuncia

En Cali, una mujer de 25 años denunció fue víctima de un ataque por parte de un conductor de transporte de una aplicación móvil. La joven tuvo que lanzarse del vehículo para evitar ser abusada.

De acuerdo con la denuncia, ella pidió un servicio desde el barrio Alfonso Bonilla Aragón para trasladarse hasta el barrio San Carlos, oriente de Cali.

Sin embargo, unos metros después de haber iniciado el trayecto este hombre empezó a mirarla e insultarla y se abalanzó sobre ella tratando de abusarla sexualmente, así lo relató la víctima.

“Él pretendía abusar sexualmente porque yo le decía que cogiera mi celular, pero él me dice que no. Empezó a besarme el cuello y en el semáforo había unos niños, entonces ellos se percataron que el carro se movía, que yo pateaba y le decía que me soltara. Los niños se quedaron mirando el carro y cuando yo vi la oportunidad, en el momento que él me iba a bajar el pantalón, si yo no hago nada aquí puede que me mate o me viole”, manifestó sobre su decisión de lanzarse del carro.

La joven instauró la denuncia por este hecho ante la Fiscalía, sin embargo, tampoco ha recibido una respuesta por parte de la aplicación en la que pidió el servicio.

Con su testimonio busca alertar a más mujeres que recurren a este tipo de servicios de transporte.