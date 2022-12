Intentó burlar a las autoridades haciéndose pasar por otra persona para viajar de Cali a Madrid

En el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira que le presta servicio a la capital del Valle, fue capturada una mujer de 31 años oriunda de Otavalo, Ecuador.

Según el informe de la Policía del departamento, funcionarios de Migración Colombia le realizaron una entrevista a la mujer, los documentos que entregó no coincidían con la persona que los estaba presentando en el filtro internacional.

Las autoridades del aeropuerto determinaron y establecieron que ni siquiera los rasgos morfológicos eran compatibles.

Tras profundizar en la entrevista la mujer manifestó tener otra identidad, de nacionalidad ecuatoriana, no presentó identificación de esto, por lo que no pudieron establecerlo.

Al parecer, los documentos presentados por ella pertenecen a una amiga, quien tiene permiso de residencia en España.

Un grafólogo del aeropuerto internacional, determinó que esos documentos eran auténticos, por lo que realizaron la incautación de estos.

La mujer detenida pretendía viajar en un vuelo que cubría la ruta Cali – Madrid. Fue dejada a disposición de la Fiscalía 44 de Palmira.



Foto: cortesía Policía Valle