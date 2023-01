“Intentó tocarme”: usuarias de sistema de trasporte masivo señalan que han sido víctimas de acoso

Las autoridades hacen un llamado a las personas afectadas para que no se queden calladas y denuncien a los reponsables de estos abusos.

Paola Sánchez cuenta que en varias oportunidades ha sido víctima de acoso sexual en el Masivo Integrado de Occidente, MIO.

“Iba con mi ropa de gimnasio porque iba a una clase de danza y un tipo empezó a acercarse, a frotarse y la verdad es que hemos interiorizado tanto esta violencia y el miedo que tenemos a una agresión mayor que no sabemos cómo reaccionar”, señala Paola Sánchez, activista del colectivo de Mujeres Cali.

Cali tendrá un centenar de bicicletas públicas del MIO para transporte a universidades Y aunque las principales afectadas por este tipo de acoso son las mujeres, muchas prefieren no denunciarlo.

“La verdad me pasó, me subí al transporte y una persona por detrás intentó tocarme y fue realmente incómodo. Me corrí, no di mucho pie a nada más", manifiesta Angélica Sarrasola, usuaria del MIO.

Según cifras de la Policía de Cali, en lo que va corrido del año, once personas han sido capturadas por este tipo de abuso, tipificando en algunos casos como injuria por vía de hecho.

Caso de intolerancia: en video quedó registrada riña entre conductor de MIO y taxista en Cali "Es importante las cámaras de seguridad que tenemos dentro de los articulado. También los funcionarios o las unidades de la Policía que están en las estaciones y la denuncia oportuna cuando existe la flagrancia”, explica el capitán Albeiro Sierra, comandante del sistema de transporte masivo de Cali.

A través de la estrategia liderada por ONU Mujeres, se logró incluir a Cali en la iniciativa de ciudades seguras para prevenir el acoso en los espacios públicos como el masivo integrado MIO.

“Para que la gente fuera consciente de qué era este del acoso, ya se tiene definidos puntos de iluminación donde ya las mujeres habían señalado que esos espacios eran inseguros”, dice Ana Carolina Quijano, subsecretaria de Equidad de Género de la Alcaldía de Cali.

Las autoridades hacen un llamado a las mujeres que denuncien cualquier tipo de acoso para que los victimarios respondan ante la justicia.