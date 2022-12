Intolerancia: taxista le quebró los vidrios a bus del MIO en Cali porque le habría cerrado la vía

Otro caso similar que habría sido provocado por un conductor pirata quedó registrado en video. Ambos hechos ocurrieron en Ciudad Córdoba.

"El día lunes se presenta un hecho de intolerancia entre dos conductores de servicio público, uno de ellos un taxi y el otro un bus del MIO. Estas personas inician una discusión que termina con que el taxista con un elemento contundente arremete contra el bus y le quiebra sus vidrios", explica el capitán Jaime Holguín, oficial de Supervisión del Distrito 4 de Policía.

El uniformado agrega que afortunadamente no se reportaron personas lesionadas durante esta situación. Asimismo, dice que se tiene identificado al taxi vinculado en el hecho y que a la empresa encargada de la operación del sistema de transporte masivo es la que deberá interponer la denuncia para el respectivo cobro de los daños.

Sin embargo, no es el único caso de este tipo que se registra en Cali. El pasado fin de semana circuló en redes sociales un video grabado por un usuario del MIO donde muestra cómo el vehículo en el que se transportaba, el cual cubría la ruta P51 de la empresa Git Masivo, fue atacado con un elemento contundente.

En las imágenes se observa la angustia de los demás pasajeros. Aunque en las mismas redes sociales se ha difundido que el ataque fue ocasionado por un conductor de transporte informal, Metrocali no ha logrado confirmar esta información.

De acuerdo con Metrocali, entre siete y diez actos vandálicos sufren diariamente los buses que hacen parte de la flota del sistema de transporte masivo de la capital del Valle del Cauca.