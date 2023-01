Intrépida acción de una madre evitó que cometieran este crimen contra su hija

Los hechos ocurrieron al interior de una vivienda donde la víctima vive con su progenitora y dos hermanas.

Miembros de la Policía Metropolitana de Cali capturaron a un hombre sindicado por abusar sexual a una mujer tras amenazarla con un arma de fuego, durante hechos ocurridos en la vivienda donde ella vive junto con su mamá y dos hermanas.

Según informó la Fiscalía, la víctima se dirigió a la estación de Policía del barrio Desepaz, oriente de la capital del Valle del Cauca, donde fue llevado el presunto agresor y, de inmediato, lo reconoció.

Ante un fiscal seccional, la mujer dio a conocer lo que sucedió luego de que el sujeto ingresó armado con una pistola a su casa, aparentemente para cometer un robo.

“Me apuntó con el arma y me dijo que no gritara, que me quedara callada, me preguntó con quién estaba y que le diera la plata. Le dije que se llevara el computador que estaba sobre la mesa y el bafle adaptado para escuchar música”, dijo la mujer a la Fiscalía.

Sin embargo, las intenciones del presunto delincuente fueron mas allá. La víctima anotó que, en ese momento, el hombre la miró y no respondió nada, pero procedió a iniciar con el abuso, al tiempo que la amenazaba con el arma de fuego.

“Me cogió por la fuerza y empezó a tocarme mis partes íntimas y me decía que me quitara la ropa colocándome el arma de fuego en mi cuello”, reveló.

De acuerdo con la denuncia, el presunto agresor llevó a su víctima hasta una de las habitaciones para violarla y la mamá de ella salió a ver qué ocurría, pero el hombre le apuntó con la pistola, mientras intentaba retirarle la ropa a la hija.

“Como pudo, mi mamá salió de la casa a pedir auxilio, el hombre notó que varios vecinos llegaron hasta el antejardín y decidió salir para emprender la fuga”, aseguró.

La víctima también señaló que uniformados de la Policía llegaron prontamente a atender la emergencia.

“Uno de los vecinos se comunicó con la policía del cuadrante. Media hora después, una patrulla motorizada nos dijo que debíamos ir a la estación de Desepaz en donde estaba el hombre que intentó abusar de mí. Fuimos con mi mamá y lo reconocí, era él, y decidí denunciarlo”, expresó.

La Fiscalía le imputó cargos como presunto responsable del delito de acto sexual violento en concurso homogéneo y sucesivo, los cuales el detenido no aceptó, pero sí fueron avalados por el juez Tercero Penal Municipal, quien decidió enviarlo a prisión.

En ese sentido, el implicado fue puesto a disposición de funcionarios del INPEC para ejecutar finalmente su traslado a la cárcel de Villahermosa, ubicada en el oriente de la ciudad de la capital del Valle del Cauca.