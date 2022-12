Inundaciones por ola invernal dejan al menos 45 familias damnificadas en Guacarí, Valle del Cauca

Más de 300 personas del corregimiento de Sonso resultaron afectadas por el desbordamiento de un río. La comunidad no tuvo tiempo de salvar sus pertenencias.

La difícil situación se registró en la madrugada de este domingo, en el barrio Londoño Capurro de esta localidad. "Me llamó el marido de mi tía y me dijo 'hay que estar pendiente', cuando me dijo eso ya el agua estaba en el patio", expresó Luis Alvear, uno de los damnificados.

A pesar de los esfuerzos, el agua y el barro echaron a perder lo que, según ellos, consiguieron durante toda la vida. "Todo se perdió, el comedor, cobijas, ropa, lo de la cocina, todo lo de la remesa, los colchones. Quedamos sin nada", expresó Javier Saavedra, otro de los afectados.

Jesús Antonio Copete, coordinador de la oficina de Gestión del Riesgo del Valle del Cauca, llegó a la zona para realizar el censo de las familias afectadas por la inundación.

"Un sector donde habitan entre 70 y 80 familias, de las cuales aproximadamente 45 tuvieron perdida casi total de sus enseres y parte de las viviendas. Estamos hablando de unas 350 personas", dijo Copete.

Según el funcionario, once municipios del departamento han reportado emergencias debido a la ola invernal, entre ellos Candelaria, Guacarí y El Cerrito, donde se registraron inundaciones.

Entre tanto en Cali, un habitante de la calle murió al ser arrastrado por la corriente de un río. Un vigilante del sector del Bulevar de Río, que intentó auxiliar al hombre, también resultó afectado y se recupera en un centro asistencial de la ciudad.

