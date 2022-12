Investigación por abuso contra Dora Lilia Gálvez toma nuevo rumbo tras su muerte

Este miércoles 30 de noviembre, día en el que se produjo el fallecimiento de Dora Lilia Gálvez , quien fue violada y empalada en Buga, Valle del Cauca, la Fiscalía informó que el equipo de expertos perfiladores, investigadores, psicólogos y médicos legistas, avanza en la investigación por este caso.

Las Fiscalía aseguró, con el fallecimiento de la víctima, "la indagación que se adelantaba en principio por el punible en grado de tentativa, tomó un nuevo rumbo y ahora continúa por homicidio agravado".

En ese sentido, se están realizando labores de verificación, análisis técnico-científicos y la reconstrucción de los hechos para el esclarecimiento del crimen.

Asimismo, son objeto de análisis los innumerables elementos materiales probatorios recaudados y la evidencia física biológica obtenida en la escena de los hechos, que permiten avanzar en el caso.

Sin embargo, la familia de Dora Lilia denunció que las investigaciones están estancadas.

“La verdad, necesito que las autoridades pongan todo su empeño, celeridad en esta situación, porque no es justo que las mujeres vivan está clase de atropellos, no es justo que lo de mi hermana no haya avanzado, como no va a poder avanzar, mire hoy, ya la perdimos”, dijo Franci Elena Gálvez, hermana de Dora Lilia.

La Fiscalía habilitó las líneas 316-5276687 y 350-6011564, que funcionan las 24 horas, para recibir información sobre este hecho en particular y se mantiene la recompensa de $30 millones que permita la identificación y ubicación del o los responsables del brutal ataque.