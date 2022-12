Investigan a más de 2 mil usuarios que estarían consumiendo agua en Cali sin pagar por el servicio

De acuerdo con las Empresas Municipales, estas personas, que accederían al servicio por conexiones fraudulentas, podrían recibir una sanción económica.

Uno de los sectores donde se identificaron algunas de estas conexiones es la zona industrial de Acopi en Yumbo. Esta situación ha generado altas pérdidas. "Este año logramos bajar un punto, estamos en el 56%", señala Lucierne Obonaga, directora de la gerencia comercial del acueducto de Emcali.

La entidad de servicios públicos explica además que las pérdidas por conexiones no autorizadas también se presentan en los sectores comerciales y residenciales. "Hemos detectado que la parte de la construcción grande, pequeña y mediana se ha explosionado en Cali y no están presentando proyectos, le cambian el uso a la medición y no le informan a la empresa", agrega Obonaga.

Para contrarrestar esta situación, Emcali trabaja para sistematizar la medición de algunos usuarios. "Le estamos asegurando la caja, aparte la válvula y el medidor. Les estamos instalando unos radios que nos va a permitir un control permanente de sus consumos", puntualiza la funcionaria.

Los funcionarios de Empresas Municipales de Cali han detectado que las mayores conexiones irregulares que hay en sectores residenciales pertenecen a estratos 4, 5 y 6.