Investigan asesinato de hermano de candidato al Concejo de Cali

Óscar Meneses González fue abordado por una persona armada que se movilizaba en moto, de acuerdo con Jaír Meneses, hermano de la víctima y candidato al Concejo de la capital del Valle del Cauca. El hecho se registró en la noche del domingo en la calle 9 con carrera 56, barrio Camino Real, cuando el hombre dejaba a su hijo de 9 años en su residencia.

Hace un poco más de dos meses, el aspirante había resultado herido en un ataque en su contra , cuando llegaba a su casa en el barrio Santa Isabel. Aseguró que desconoce los motivos del homicidio, ya que ni él, ni su hermano tenían amenazas.

"Faltando 20 para las 8 dijo que iba a entregar al niño, como lo hacía todos los domingos. Él me había estado manejando el carro y el niño andaba en otro carro, acompañándolo. Se fue a llevarlo y a los 15 minutos lo llaman, y de la misma forma como me intentaron matar, se acerca un hombre por la espalda y lo asesinó, delante del niño”, dijo Jaír Meneses.

El político sostuvo que ha solicitado seguridad a la Unidad de Nacional de Protección, pero, según el, su atentado y el asesinato su hermano no fue considerado como peligroso. Además, denunció que, desde el crimen en su contra, las autoridades no han realizado retratos hablados de sus atacantes y tampoco investigaciones.

"No me han querido colaborar y ya los teníamos demandados, porque se habían presentado tres circunstancias en estos 40 días. Se habían aprehendido a dos tipos que habían averiguado por mí fuera de la sede política, el guarda los detuvo pero la policía no actuó. Hace unos 15 días hubo un problema con un carro, y hace cuatro días mi guarda de seguridad estuvo intentando detener a unos individuos en la esquina, bastante sospechosos", agregó el candidato Meneses, adscrito al partido Alianza Social Independiente.

El hombre expresó que se encuentra muy afectado por la muerte de su hermano, quien era su mano derecha, por lo que aún no contempla si continuar o no en la contienda electoral. "Yo no tengo cabeza para organizar la logística de estos cuatro días. Mi hijo me ruega que me vaya del país", puntualizó Meneses.

Por su parte, el comandante encargado del Distrito 3 de la Policía de Cali, capitán Jonathan Sandoval, dijo que ya se designó un grupo de investigadores para esclarecer el homicidio y sostuvo que, hasta el momento, no hay información que indique que los hechos están relacionados con la actividad política.