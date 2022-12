Investigan asesinato de una menor que, al parecer, era novia de un delincuente

La adolescente de 14 años falleció tras ser atacada a tiros por un sicario, según informaron las autoridades.

“De acuerdo a las investigaciones preliminares, la menor posiblemente sostenía una relación sentimental con una persona que se dedicaba a realizar diferentes actividades ilícitas”, dijo la capitán Marcela Narváez, jefe del Grupo de Protección de Infancia y Adolescencia de la Policía de Cali.

La oficial agregó que dicha relación “habría desencadenado problemas de ajustes de cuentas” en el que esta menor resultó siendo la víctima.

“Tenemos identificado al posible novio de la menor y ya se están iniciando todas las investigaciones”, anotó.

Los hechos tuvieron lugar durante la noche del pasado martes 13 de febrero en el barrio Los Naranjos, oriente de la capital del Valle del Cauca. La menor fue asesinada cuando se encontraba cerca de su casa, según la Policía.

“Desafortunadamente, no tenemos testigos presenciales directos de los hechos y, aparentemente, el sicario se acercó hasta el lugar a pie, pero, a pocos metros, lo esperaba una motocicleta”, explicó la capitán Narváez.

Finalmente, la jefe del Grupo de Protección de Infancia y Adolescencia de la Policía de Cali aseguró que, según reportes de la familia, la menor no registraba amenazas y no estaba envuelta en algún tipo de inconveniente.



Vea también: