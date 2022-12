Investigan atentado con granada a una ferretería en Cali donde resultaron heridas dos personas

El artefacto explosivo fue lanzado desde un taxi, hecho que quedó registrado en una cámara de seguridad. Los afectados no presentan lesiones de gravedad.

De acuerdo con los empleados del establecimiento, ubicado en el oriente de Cali, horas antes del ataque habían recibido una llamada amenazante.

“Solicitaban al dueño de la ferretería, Carlos Restrepo, y se les manifestó que en el momento él no se encontraba. Sin embargo, ellos le dejaron un mensaje en el cual le decían que era de parte de la guerrilla, Cauca, el Pombo, y que él sabía de qué se trataba", dijo una de las víctimas.

Se adelantan labores de indagación por este ataque. “Ya tenemos identificado el vehículo y se está investigando el historial del carro, para establecer quiénes son los dueños y poder llegar al fondo de esta situación", explicó el coronel Henry Jiménez, subcomandante de la Policía Metropolitana.

Por su parte los comerciantes del sector aseguraron que constantemente son víctimas de extorsión, y que a algunos les han hecho exigencias económicas de $20.000, $100.000, hasta de $3.000.000.

Pese a esto, autoridades aseguraron que en 2017 no ha aumentado el número de denuncias por extorsiones. "Tenemos 132 capturas por extorsión, contra 132 del año anterior. Asimismo, tenemos 132 denuncias. quiere decir que tenemos una efectividad del 90%", agregó Jiménez.

Las personas que resultaron lesionadas por el atentado con la granada fueron un empleado de la ferretería y una mujer que caminaba por el lugar en el momento del hecho.