Investigan caso de bebé que murió en Cali tras consulta por dificultad respiratoria

Los familiares del bebé de diez meses denunciaron que el menor presentaba síntomas de asfixia por lo que consultaron en la clínica. Sin embargo, le dieron salida y le recetaron algunos medicamentos. Horas después, el niño falleció mientras era trasladado desde su casa hacia un centro asistencial, donde llegó sin signos vitales.

“El día que lo atendieron dijeron: 'Él está bien, llévelo'. Mi hija le decía: 'No, porque no me lo examina a ver cómo esta'. Y le respondió: 'No, él está bien lléveselo'”, afirmó Humberto Gómez, abuelo del menor.

El defensor del Paciente en Cali, Alexánder Camacho, señaló que, “de acuerdo con los familiares, el jueves llevaron el bebé a una consulta médica porque presentaba síntomas de asfixia y tenía labios morados".

"Según señalan, el médico le realizó la atención, lo valoró y lo devolvió para la casa con unos medicamentos esenciales. Al otro día, el niño empeora y salen ellos en un taxi hacia la clínica pero no alcanza a llegar, recibe atención en IPS, pero ya no tenía signos vitales”, agregó.

El funcionario hizo un llamado de atención a toda la red hospitalaria pública y privada de todos los niveles para que se afinen protocolos de atención con menores de edad.

"No puede estar pasando en el municipio que menores estén falleciendo porque no se les está valorando de manera certera y eficiente donde se determine efectivamente qué pueda estar teniendo el niño”, afirmó.

Por su parte, el secretario de Salud de Cali, Alexánder Durán, señaló que se está recopilando información que permita determinar qué fue lo que ocurrió.

“Hay que ir a la fuente, recoger la historia clínica, recolectar datos de familiares personas que estuvieron en contacto con el paciente, otro tipo de fuentes y, con esto, armamos un caso y lo entregamos a las autoridades competentes”, explicó.

En cuatro días, según las autoridades, Medicina Legal entregará el dictamen que determina las causas de la muerte del menor.